Ravenna, morte al porto, Barattoni: «Capire cosa non ha funzionato»

RAVENNA. A causa di un incidente, un autotrasportatore è morto stamattina al porto di Ravenna, nel piazzale delle argille del terminal Sapir. A quanto si apprende, si tratterebbe di un 60enne che sarebbe stato investito da un altro camionista. Sul posto ci sono le forze dell’ordine. Il sindaco Alessandro Barattoni, appreso dell’incidente si dice «profondamente scosso», e sottolinea che occorre «capire cosa non ha funzionato nell’espletamento del lavoro a cui l’uomo era intento, perché uscire di casa per recarsi al lavoro e non rientrare è inaccettabile». Barattoni ricorda di aver lavorato «oltre 15 anni nel mondo della logistica, assistendo centinaia di volte a operazioni di carico, scarico, manovra e pesatura, e ancora non riesco a comprendere come, ciclicamente, possano accadere eventi di questo tipo». Questi fatti, prosegue, «accadevano ieri e continuano a succedere oggi: per questo, se prevenzione e protocolli non riescono ad azzerare i rischi, tutti noi, a partire dalle istituzioni pubbliche, dobbiamo fare un salto di qualità nell’affrontare il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro. Mi stringo in un forte abbraccio ai familiari dell’uomo deceduto, così come al camionista dell’altro mezzo coinvolto e agli operatori che erano al lavoro nel turno di stamattina», conclude.