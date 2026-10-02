Ravenna, morì alla casa di riposo per un cerotto al Fentanyl, le figlie: “Sbagliammo a portarla lì”

«Avevamo deciso di mettere nostra madre in una struttura perché non riuscivamo più a gestirla e avevamo bisogno di un luogo che le garantisse assistenza totale. Abbiamo commesso un errore clamoroso». Un lungo sfogo in aula, quello delle due figlie della signora Anna Pezzi. A inizio 2023, la madre aveva 90 anni quando entrò a Santa Teresa. Era il 3 gennaio. Due giorni dopo morì. La causa - secondo quanto appurato dalla Procura -, fu l’erronea somministrazione di un farmaco: anziché il solito cerotto di Neupro per il trattamento della malattia di Parkinson, il personale della casa di riposo gliene mise uno di Durogesic, medicinale a base di Fentanyl. La signora andò in coma e morì dopo il trasferimento al pronto soccorso. Per quel fatto è ora a processo l’infermiera della struttura di accoglienza. è accusata di omicidio colposo per quello che secondo la ricostruzione dei fatti fu un clamoroso errore: lo scambio della “scheda terapia” della donna con quella di un’altra ospite del centro.