RAVENNA - Sono ormai entrati nel vivo i lavori per la costruzione del nuovo ponte sulla Classicana, infrastruttura fondamentale per Porto Fuori. Dopo i lavori preparatori di ieri, mercoledì 19 marzo, questa mattina è stata montata la campata della struttura. La sostituzione del ponte è necessario per via dell’allargamento della sede stradale della Classicana. I lavori valgono 43 milioni di euro.