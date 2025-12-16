Ravenna, Molino Spadoni alla conquista dell’Arabia Saudita

RAVENNA. La pizza piace sempre di più anche agli abitanti dei Paesi Arabi, dove sta diventando un vero e proprio fenomeno di costume. Basti pensare al record da Guinness dei Primati stabilito nel novembre 2024 per la più lunga fila di pizze: 2.059 margherite per 657 metri, inanellate all’Italian Cuisine and Wines World Summit di Dubai.Molino Spadoni, azienda specializzata nella produzione di farine di alta qualità, coglie il trend presenziando per la prima volta, dal 15 al 17 dicembre, al 14° HORECA RIYADH 2025. Si tratta di una delle più importanti fiere annuali per il settore dell’ospitalità e del food service in Medio Oriente e, in particolare in Arabia Saudita.«L’evento», scrive Molino SPadoni in una nota, «noto per la sua organizzazione professionale, propone workshop, show culinari e competizioni per baristi, attirando espositori e visitatori da tutto il mondo in cerca di nuove tendenze e opportunità di business. Molino Spadoni è presente allo stand del distributore Squiby Foods con il suo ambassador Gaetano Garofalo, secondo classificato per la categoria Pizza Napoletana STG all’ultimo Campionato Mondiale della Pizza, che realizzerà le sue iconiche creazioni, utilizzando l’originale farina per pizza alla napoletana tipo “0” Chella llà, la farina specifica ideata dall’azienda e approvata dall’Associazione Verace Pizza Napoletana. L’ultima nata di Molino Spadoni sarà naturalmente affiancata da altre referenze di punta, come le intramontabili PZ3, PZ4, per pizze tradizionali o croccanti, e altri prodotti indispensabili per i professionisti tra cui Madre Pizza, Staccapizza e Lievito di birra secco attivo».«Una presenza, quella di Riyadh», spiega l’amministratore delegato Leonardo Spadoni, «che conferma il crescente interesse dell’azienda verso le opportunità offerte dai mercati internazionali, che quest’anno svilupperanno circa il 33% del totale fatturato. All’interno dell’area mediorientale, l’Arabia Saudita oggi è senza dubbio il mercato principale e quello in più rapido sviluppo, grazie alle nuove politiche di attrazione del turismo da parte della famiglia Reale. Si tratta di realtà relativamente nuove per noi, anche se in Arabia Saudita abbiamo acquisito come cliente uno dei due principali attori nel canale horeca, che supporteremo con attività di affiancamento alla sua forza vendita e demo tecniche per i suoi principali clienti, ovvero catene di hotel, ristoranti e pizzerie».