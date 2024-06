Ravenna, molestie di genere in università: l’inchiesta del Sig coinvolge 300 studenti

Molestie di genere in università: conclusa l’inchiesta fatta partire da alcune rappresentanze studentesche del Campus di Ravenna. Più di 300 le risposte pervenute, che verranno presentate alla cittadinanza lunedì 17 giugno alle 18 in aula Gershevitch, palazzo Verdi, via Pasolini, 23. “Come studenti, abbiamo sentito la necessità di interrogarci nel profondo su quanto università e città non siano luoghi impermeabili alla violenza di genere - dichiara Arianna Castronovo rappresentante degli studenti del sindacato studentesco Sig - crediamo per questo sia necessario partire dai vissuti e dalle esperienze personali della comunità studentesca che quotidianamente li attraversa”.

“Abbiamo domandato a studentesse e studenti se per loro il Campus di Ravenna rappresenti uno spazio sicuro - continua Arianna - per elaborare da qui proposte con cui confrontarci con l’ateneo e il comune, così da immaginare nuovi strumenti di sensibilizzazione e di contrasto alla violenza di genere”.

“I dati parlano chiaramente: è una riflessione che non si può più rimandare - afferma Arianna - è necessario reimmaginare il modo in cui la nostra università garantisce spazi sicuri e accessibili”.