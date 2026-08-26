Ravenna, modifiche al piano sosta: il Comune lancia l’abbonamento semestrale

Dopo i primi mesi dall’entrata in vigore, l’amministrazione comunale di Ravenna ha approvato alcune modifiche al piano che disciplina la sosta all’interno del comune, che saranno operative dal 1° ottobre.
Tutta via di Roma diventa zona 2, grazie alla trasformazione da zona 1 a zona 2 del tratto di via di Roma da via Alberoni a via Cerchio.
A fronte di un alto indice di gradimento rispetto all’utilizzo e agli abbonamenti mensili introdotti, si è deciso inoltre di aumentare le zone 3 includendo le strade vicino alla Rocca Brancaleone, al parcheggio di Porta Gaza, via Cura e via Vallona, che da zona a tariffa 2 passeranno così a zona a tariffa 3, al prezzo di 1 euro l’ora e 4 euro al giorno, con un abbonamento mensile di 35 euro.