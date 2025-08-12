Ravenna, minorenni in villeggiatura abbattono la torretta del bagnino

RAVENNA - Lunedì notte, verso l’una, la Polizia Locale di Ravenna è intervenuta sulla spiaggia libera di Punta Marina Terme, all’altezza di via Della Fontana, per un grave episodio di danneggiamento, ovvero l’abbattimento della torretta per la sorveglianza balneare. Sul luogo sono prontamente intervenute due pattuglie degli Uffici Pronto Intervento e Sicurezza Urbana, che hanno riscontrato l’effettivo abbattimento della postazione e proceduto ad identificare sette minorenni e un diciottenne, tutti in villeggiatura nei vicini campeggi; al riguardo sono in corso accertamenti. A seguito dell’intervento della Polizia Locale, questa mattina, la struttura è stata ripristinata.