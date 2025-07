Ravenna. Minorenne fermato per un controllo reagisce e danneggia la volante: arrestato

La Polizia di Stato di Ravenna prosegue nell’attività di controllo straordinario del territorio, supportata dal Reparto Prevenzione Crimine di Bologna, in attuazione delle direttive del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Arresto ai Giardini Speyer

Durante i controlli di ieri presso i Giardini Speyer, le pattuglie hanno individuato un minore che aveva abbandonato senza autorizzazione la comunità dove era ospitato. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali relativi a reati contro le persone e il patrimonio e sottoposto a misura di prevenzione, ha reagito violentemente all’intervento degli agenti, danneggiando anche il veicolo di servizio. Per questo comportamento è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e, su ordine dell’autorità giudiziaria, trasferito in un centro di prima accoglienza situato fuori dalla regione. Data la serietà dei fatti, il Questore ha disposto nei suoi confronti il D.A.Cur. (Divieto di Accesso alle aree urbane), vietandogli di frequentare la zona per dodici mesi.

Denuncia per porto d’armi alla stazione

Nella stessa serata, durante i controlli nell’area della stazione ferroviaria, gli agenti hanno denunciato per porto illegittimo di arma da taglio un cittadino marocchino regolarmente soggiornante in Italia. L’uomo nascondeva nei pantaloni un coltello a serramanico.

Dagli accertamenti è emerso che il soggetto aveva già riportato condanne per reati contro la persona e il patrimonio. Considerando che era già destinatario di un avviso orale, la Divisione Anticrimine ha emesso nei suoi confronti il daspo urbano in forma aggravata, con divieto di frequentazione della zona per due anni.

Controlli negli esercizi pubblici

L’attività di controllo si è estesa anche ad alcuni locali pubblici del quartiere che in passato erano stati oggetto di provvedimenti di sospensione della licenza per ragioni di ordine pubblico e sicurezza. In questo caso non sono emerse particolari criticità.