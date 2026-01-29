Ravenna, minaccia un minorenne con un coltello all’uscita della scuola, poi non rispetta le prescrizioni: 15enne in comunità

Nei giorni scorsi i Carabinieri di Ravenna hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sostituzione della misura cautelare della permanenza in casa con quella del collocamento in comunità, emesso dal GIP del Tribunale dei Minorenni di Bologna, nei confronti di un 15enne romeno residente a Ravenna, a seguito della violazione delle prescrizioni.

La vicenda ha avuto inizio nel mese di novembre, quando i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ravenna, intervenuti nei pressi della stazione ferroviaria del capoluogo, al termine di una rapida attività investigativa avevano arrestato un 15enne e denunciato in stato di libertà un 18enne, poiché ritenuti essere i presunti responsabili di minaccia aggravata con l’utilizzo di un coltello nei confronti di un altro minore appena uscito da scuola. Il 15enne, nella circostanza, aveva inoltre opposto una forte resistenza nei confronti dei militari per non farsi identificare.

Per tali fatti il giovane fu arrestato e, su disposizione della Procura dei Minori di Bologna, collocato temporaneamente presso l’abitazione familiare. Successivamente il giudice per le indagini preliminari del Tribunale dei Minori, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto per il 15enne la misura permanenza domiciliare con l’obbligo di seguire un percorso educativo in collaborazione con i servizi sociali e con il divieto di avvicinarsi alla vittima.

In questo lasso di tempo, durante i numerosi controlli messi in atto dalle Forze dell’Ordine, sono emerse condotte contrarie alle prescrizioni a cui era stato sottoposto, motivo per cui il Tribunale per i Minori di Bologna ha aggravato la precedente misura cautelare della permanenza in casa sostituendola con il collocamento presso una comunità dedicata.