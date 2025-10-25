Ravenna, minaccia un disabile, occupa la sua casa popolare e poi lo caccia: 50enne arrestato

Lo scorso 15 ottobre, la Squadra Mobile di Ravenna ha proceduto all’arresto di un 50enne tunisino, indagato per atti persecutori nei confronti di un suo conoscente italiano.
Nello specifico, l’uomo è accusato di aver molestato, minacciato e percosso la vittima: un cittadino italiano con disabilità, costringendolo ad andare via di casa; difatti, al reo è contestato di essersi trattenuto contro la volontà della parte offesa presso l’abitazione popolare assegnata a quest’ultima. Inoltre, in alcune occasioni, la vittima sarebbe stata anche percossa e costretta a svolgere delle commissioni in favore dell’indagato.