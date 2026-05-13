Ravenna, minaccia la ex davanti al nuovo compagno, poi prende a testate i Carabinieri: 41enne arrestato

Ieri sera i Carabinieri di Ravenna hanno arrestato un 41enne di origini straniere, già noto alle Forze dell’Ordine, per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale.

L’intervento è scaturito a seguito di una telefonata giunta al 112, con la quale veniva segnalata la presenza di un uomo molesto presso l’abitazione della sua ex compagna, che in quel momento stava subendo minacce in presenza del nuovo partner.

I militari hanno tentato di riportare alla calma l’uomo il quale, in evidente stato di alterazione psicofisica, è andato ulteriormente in escandescenza. L’uomo ha opposto una violenta resistenza, sferrando calci e testate, e ha posto in essere atti di autolesionismo.

Dopo essere stato bloccato, l’uomo è stato accompagnato al pronto soccorso, dove è stata riscontrata una elevata presenza di alcol. Successivamente, è stato condotto presso gli uffici dell’Arma di Viale Pertini e dichiarato in stato di arresto.

Questa mattina, il 41enne è comparso innanzi al Giudice del Tribunale di Ravenna, il quale ha convalidato l’arresto e ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per 5 giorni a settimana.