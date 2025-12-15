Ravenna, minaccia e aggredisce i Carabinieri: 27enne arrestato

total artículos:

Sabato sera a Ravenna i Carabinieri della Stazione di via Alberoni, hanno arrestato un 27enne senegalese, ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale.

La vicenda ha avuto inizio lungo una trafficatissima arteria stradale di Ravenna, dove i militari venivano invitati a fermarsi dallo stesso giovane facendo credere loro che avesse bisogno di aiuto. I Carabinieri si fermavano per comprendere le esigenze dell’uomo il quale, improvvisamente, iniziava ad offendere e minacciare i militari catturando anche l’attenzione di molti passanti. A tal punto, per evitare che la situazione degenerasse e per consentire la sua identificazione, il 27enne veniva invitato a salire sull’auto di servizio per essere accompagnato in caserma per le formalità di rito, ma a questo punto ha iniziato ad agitarsi vistosamente fino ad arrivare a spingere e strattonare i due Carabinieri. Agitazione che si è protratta per tutta la notte anche presso gli uffici della Stazione Carabinieri di Ravenna rendendo difficoltosa la sua identificazione. Vista la grave condotta tenuta l’uomo è stato arrestato.