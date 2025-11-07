Ravenna. Minaccia di vendicare la morte del padre. «Ucciderò moglie e figlio dell’assassino»

Non ha fatto mistero di volersi fare giustizia da solo per la morte del padre 70enne, investito da un’auto al culmine di una lite a Porto Corsini. Non se l’è presa solo con l’uomo accusato di omicidio volontario, dichiarando al funerale del genitore che lo avrebbe atteso alle porte del carcere. Ha giurato di vendicarsi con sua moglie e suo figlio dicendo che li avrebbe uccisi. Minacce esplicite che sono costate l’arresto per stalking al figlio di Edi Giachi, il 38enne René Giachi.

La misura di custodia cautelare in carcere è stata chiesta dal sostituto procuratore Angela Scorza, titolare anche del fascicolo per l’omicidio del 70enne, che vede tuttora in cella Carlo Piccolo, 37 anni, residente a Porto Corsini. Richiesta che ha portato il giudice per le indagini preliminari Federica Lipovscek a disporre gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. In attesa del dispositivo, l’uomo è stato portato in carcere a Forlì, non potendo per ovvi motivi condividere la stessa casa circondariale del 37enne.

