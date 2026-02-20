Ravenna, minaccia di morte l’ex compagna sotto casa e viene arrestato

Nella serata di martedì 17 febbraio la Polizia di Ravenna arrestato un rumeno di 40 anni, ritenuto responsabile del reato di atti persecutori.

L’intervento è avvenuto in una traversa di via Trieste, dove il personale dell’ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha individuato l’uomo nei pressi dell’abitazione dell’ex compagna, una donna di 43 anni. Il soggetto stava proferendo gravi minacce di morte nei confronti della donna, che si trovava all’interno della propria abitazione.

La condotta intimidatoria è stata immediatamente interrotta dagli operatori, che hanno provveduto a bloccare l’uomo ed arrestarlo in flagranza di reato. Dell’accaduto è stato informato il Pubblico Ministero di turno, che ha disposto il trattenimento dell’arrestato presso le camere di sicurezza della Questura, per essere successivamente tradotto presso la Casa Circondariale di Ravenna in attesa della successiva messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.