Ravenna, minaccia con un coltello il direttore del supermercato che lo sorprende a rubare: 30enne denunciato

Ieri sera, le pattuglie dei Carabinieri sono intervenute d’urgenza presso un noto supermercato del centro storico a seguito di una chiamata al 112. Un 30enne di origine tunisina, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, è stato sorpreso dal responsabile del punto vendita mentre tentava di rubare alcuni prodotti dopo averne manomesso i dispositivi antitaccheggio.

Visto scoperto, l’uomo ha abbandonato la refurtiva ed è uscito dal locale, per poi rientrarvi poco dopo furioso: ha affrontato il direttore minacciandolo e invitandolo a uscire all’esterno per “sistemare la faccenda”. L’arrivo tempestivo dei Carabinieri ha evitato il peggio. Durante la perquisizione personale, dai vestiti del 30enne è spuntato un coltello da cucina con lama affilata e appuntita di 24 centimetri. Per lui è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ravenna con le accuse di tentato furto aggravato, minacce e porto abusivo di armi.