Ravenna, minacce di ogni tipo alla giovane fidanzata: “Ti sparo in bocca”

RAVENNA - Un 22enne ravennate è indagato per violenza sessuale, stalking, lesioni personali e violenza privata nei confronti della fidanzata, poco più che maggiorenne. La giovane ha raccontato in incidente probatorio una relazione trasformata in incubo, segnata da minacce, controllo ossessivo e aggressioni. “Sei mia”, le avrebbe ripetuto ossessivamente, mentre la seguiva ovunque grazie a un’app di localizzazione GPS. Tra gli episodi più gravi, le minacce con pistola e coltello: “Ti sparo in bocca”, “Posso buttarti giù da qua”, “Ti metto la faccia sotto le scarpe”. In aula la ragazza ha parlato per due ore e mezza, assistita da uno psicologo, ricostruendo una spirale di violenza iniziata pochi mesi dopo l’incontro con l’indagato, conosciuto su Tinder. “Mi ha tolto tutto: amici, università, sport, libertà”, ha spiegato. Le indagini, avviate a febbraio dopo la denuncia, potrebbero essere vicine alla conclusione.

L’articolo completo sul Corriere Romagna oggi in edicola