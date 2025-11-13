Ravenna, minacce col coltello all’uscita della scuola: 15enne arrestato

Alcuni giorni fa i Carabinieri di Ravenna, al termine di una rapida attività investigativa, hanno arrestato un 15enne e denunciato a piede libero un 18enne, presunti responsabili di minaccia aggravata nei confronti di un loro coetaneo.

Il tutto è cominciato venerdì scorso quando al 112 è arrivata una chiamata in cui veniva segnalato che, nei pressi dell’Istituto Tecnico Commerciale “Ginanni” e successivamente nella zona dei giardini Speyer, due giovani stavano minacciando con un coltello un loro coetaneo. Nell’immediatezza dei fatti le pattuglie dell’Arma intervenute sul posto, dopo aver raccolto la testimonianza della vittima e di altre persone, sono riusciti a rintracciare ed identificare solo uno dei due ragazzi segnalati, un 15enne di origini straniere, già conosciuto dalla Forze dell’Ordine, il quale tra l’altro ha opposto una forte resistenza nei confronti dei militari per non farsi identificare. Il giovane veniva arrestato e su disposizione della Procura dei Minori di Bologna collocato temporaneamente presso l’abitazione familiare. Successivamente il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale dei Minori, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto per il 15enne la misura cautelare della permanenza domiciliare con l’obbligo di seguire un percorso educativo in collaborazione con i servizi sociali e con il divieto di avvicinarsi alla vittima. Per il giovane, inoltre, il Questore di Ravenna aveva già disposto il divieto di frequentare la zona della Stazione Ferroviaria e dei giardini Speyer per un anno.

Il lavoro dei Carabinieri è proseguito anche nei giorni successivi attraverso una minuziosa analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, mediante le quali è stato possibile estrapolare dei dati che opportunamente incrociati con le banche dati e la conoscenza del territorio dei militari hanno permesso di giungere all’identificazione del secondo giovane autore delle minacce, un 18enne di origini straniere, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ravenna. Lo stesso, già gravato da precedenti di polizia, dovrà rispondere di minaccia aggravata in concorso con il minore.