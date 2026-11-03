Ravenna, “mi serve con urgenza un bonifico da 24mila euro”: cliente in preda al panico, le dipendenti della banca sventano la truffa

Un cliente in preda al panico, un raggiro sventato. E’ stata la prontezza e la preparazione di due dipendenti della Sede Centrale della Cassa di Ravenna, Sonia Zaccaria e Chiara Fronticelli Baldelli, ad evitare che un bonifico già disposto da un cliente per 24mila euro arrivasse a destinazione e portasse a termine una vera e propria truffa ai suoi danni.
La truffa era stata architettata in modo particolarmente subdolo dai malviventi. Il cliente era stato convinto, con una serie di messaggi e telefonate particolarmente ossessivi ed alla fine convincenti, a trasferire i propri risparmi dal Conto della Cassa in un altro conto. La forza persuasiva di questi delinquenti era tale che il cliente si era veramente convinto che i suoi risparmi fossero a rischio e che fosse meglio trasferirli in quanto gli avevano riferito che stava collaborando a delle delicate indagini a carico di alcuni addetti bancari del suo Istituto. Per questo si è recato allo sportello della Sede per richiedere di eseguire un bonifico urgente di 24 mila euro a favore di un “familiare”, su un conto che i truffatori avevano definito di servizio, riferendogli che poi le somme gli sarebbero ritornate in un secondo momento.