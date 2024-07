Ravenna, mercoledì vertice in prefettura e convegno in città per il ministro Piantedosi

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, mercoledì alle 9 presenzierà, in Prefettura, al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto Castrese De Rosa. A seguire il titolare del Viminale parteciperà al convegno “Sviluppi e prospettive delle autonomie locali”, in programma a Palazzo Rasponi delle Teste, in piazza Kennedy, a partire dalle ore 10. Al seminario, oltre alla presenza di Piantedosi e De Rosa, sono previsti gli interventi di Stefano Bonaccini, presidente della Regione, Simona Tondelli, prorettrice Vicaria dell’Unibo, Federico Casolari, direttore del dipartimento di Scienze giuridiche della stessa Alma Mater, assieme a Marco Dugato, direttore di Spisa-Unibo. Ai lavori parteciperanno vari esponenti del mondo della pubblica amministrazione e politico, tra cui il sindaco Michele De Pascale, la deputata Alice Buonguerrieri, la senatrice Marta Farolfi e il senatore Marco Lisei.