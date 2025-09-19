Ravenna, mentre sconta i domiciliari gli trovano in casa 2 chili di hashish e un chilo di cocaina

Nel pomeriggio del 18 settembre, la Polizia di Stato di Ravenna ha proceduto all’arresto di un italiano per detenzione di circa 2 chili di hashish ed un chilo circa di cocaina. In particolare, gli operatori della Squadra Mobile hanno effettuato un controllo presso l’abitazione dell’arrestato nel territorio della Bassa Romagna, attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Il comportamento agitato dell’uomo ha insospettito gli agenti che hanno quindi proceduto ad una perquisizione dell’immobile.

Gli accertamenti si sono estesi anche ad un capanno vicino all’abitazione dove gli agenti hanno scovato, nascosti in un grande bidone per uso agricolo, diversi involucri contenenti la droga; presenti anche materiali per il confezionamento (bilancini di precisione e macchina per il sotto vuoto). Verosimilmente a protezione della droga, all’interno del giardino dell’immobile, erano presenti tre cani di grossa taglia. Al termine degli atti di rito l’uomo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso la locale Casa Circondariale.

Si tratta di un italiano di cinquanta anni, con precedenti per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti.