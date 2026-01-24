Ravenna, mentre lavora ruba gli incassi del distributore automatico

RAVENNA. Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha deferito all’Autorità Giudiziaria un cittadino italiano trentacinquenne accusato di aver commesso il furto dell’incasso di un distributore automatico istallato presso un’azienda ravennate: le indagini svolte dalla Squadra Mobile hanno permesso di identificare l’autore del reato.

La vicenda ha avuto origine a inizio dicembre con la presentazione, da parte del titolare della società che istalla e gestisce i distributori di cibi e bevande, di una querela per una serie di furti patiti: in particolar modo, ignoti avrebbero in diverse occasioni asportato l’incasso custodito nel macchinario per una somma complessiva superiore ai mille euro; tali furti sarebbero stati gli ultimi di una sequela iniziata già dall’estate e avvenuti presso il distributore presente in una azienda operante nella zona industriale del capoluogo.

Una attenta analisi da parte degli agenti della Squadra Mobile degli orari degli ammanchi e degli orari del personale interno ed esterno all’azienda, unitamente alla verifica delle immagini di video sorveglianza, hanno permesso di individuare l’autore dei furti in un ravennate di trentacinque anni circa che, trovandosi presso l’azienda per motivi di lavoro, approfittava degli orari serali e notturni per appropriarsi dell’incasso giornaliero del distributore; si precisa che il presunto autore risultava alle dipendenze di una ditta esterna rispetto a quella presso cui era istallato il distributore, ma poteva accedere a quest’ultima in forza di contratti di mano d’opera in essere tra le due aziende.

Pertanto, l’uomo è stato deferito dagli agenti della Squadra Mobile all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di furto aggravato continuato; a suo carico dei pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio e contro la persona.