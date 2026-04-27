Ravenna, mentre è in attesa del colloquio di lavoro ruba la carta di credito a una dipendente: 50enne denunciata

A Ravenna i Carabinieri della Stazione di Mezzano hanno denunciato in stato di libertà una donna di 50 anni, ritenuta responsabile dei reati di furto aggravato e utilizzo fraudolento di carte di credito.

L’episodio ha avuto origine durante un colloquio di lavoro. La donna, mentre si trovava in attesa di essere ricevuta, ha approfittato di un momento di distrazione del personale presente per sottrarre il portafoglio di una dipendente, custodito all’interno di una borsa. La vittima si è accorta dell’ammanco solo al termine del turno lavorativo, constatando la perdita di 200 euro in contanti, documenti personali e diverse carte di credito.

Nonostante l’immediato blocco delle tessere, l’autrice del furto è riuscita a effettuare rapidamente due acquisti presso esercizi commerciali della zona. Per evitare la richiesta del codice pin, la donna ha effettuato transazioni inferiori ai 50 euro sfruttando la tecnologia contactless.

Le indagini dei militari, nate dalla denuncia della vittima, si sono concentrate sull’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza dei punti vendita e sull’incrocio dei dati presenti nelle banche dati in uso alle Forze di Polizia. Grazie a questi riscontri, i Carabinieri sono riusciti a dare un volto e un nome alla cinquantenne, che è stata deferita alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna.