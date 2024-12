Ravenna, meno fondi alla Biblioteca: “Ma riapriremo l’Aula Magna”

Si riduce di 100mila euro il finanziamento comunale all’Istituzione Classense, ente che ha come scopo principale la gestione dell’omonima biblioteca cittadina ma anche parte dei servizi della zona dantesca. Si passa dagli 800mila euro dell’assestato 2024 ai 700mila previsti nel bilancio previsionale del 2025 della Classense. Si conferma così un trend in calo: nel 2022 i trasferimenti del Comune erano superiori a 1,1 milioni di euro, poi sono andati via via calando. Per i prossimi anni lo stanziamento dovrebbe restare su quest’ordine di grandezza.

