Ravenna. Maxi sequestro di droga: arrestate tre persone per 7,5 kg di marijuana

Nel pomeriggio del 19 settembre 2025, la Polizia di Stato di Ravenna ha arrestato due cittadini stranieri e un italiano per detenzione di 7,5 chilogrammi di marijuana.

Il primo arresto

Nell’ambito di una più ampia attività investigativa volta a contrastare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona della stazione ferroviaria e dei Giardini Speyer, durante specifici servizi di controllo del territorio, il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volanti ha intercettato un cittadino gambiano che si aggirava con fare sospetto in bicicletta in via Carducci.

Sottoposto a controllo, l’uomo - un venticinquenne regolare sul territorio nazionale e con piccoli precedenti - si è mostrato immediatamente agitato e insofferente agli accertamenti. La perquisizione ha permesso di rinvenire circa 60 grammi di hashish già confezionati e pronti per essere immessi nel mercato locale.

Il giovane è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il blitz nell’abitazione

Nel quadro della medesima attività, i poliziotti hanno effettuato controlli in zone del centro cittadino collegate ai fenomeni di spaccio riscontrati in stazione e presso i Giardini Speyer. In una delle aree monitorate, alla vista delle Volanti un uomo che sostava nei pressi di un edificio si è dato alla fuga, venendo però intercettato poco dopo dagli agenti.

Il fermato è stato ricondotto all’altezza dell’abitazione da cui era fuggito, dalla quale proveniva un forte odore riconducibile a sostanze stupefacenti. L’uomo, un cittadino tunisino con diversi precedenti per detenzione e cessione di stupefacenti, è stato successivamente denunciato a piede libero.

Alla luce di quanto emerso, gli agenti hanno proceduto alla perquisizione dell’immobile, all’interno del quale erano presenti un cittadino italiano sessantenne, proprietario dell’abitazione, e un cittadino tunisino trentenne, ivi ospitato.

Il maxi sequestro

Durante la perquisizione sono stati rinvenuti 7,5 chilogrammi di marijuana, oltre a circa 2.500 euro in contanti e materiale per il confezionamento della droga.

I due uomini, entrambi con precedenti specifici, sono stati arrestati e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, associati presso la Casa Circondariale di Ravenna.