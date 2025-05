Ravenna. Maxi sequestro di cocaina in autostrada, arrestato un corriere albanese

Un’infrazione al codice della strada si è trasformata in un ingente sequestro di cocaina e nell’arresto di un uomo ad opera della Polizia Stradale di Ravenna. L’operazione è scattata nel primo pomeriggio di ieri lungo l’autostrada A14, nel tratto compreso tra Imola e Forlì, in direzione Rimini.

Una pattuglia della Sezione Polizia Stradale ha notato un automobilista alla guida di una vettura di media cilindrata che non rispettava l’obbligo di mantenere la corsia di destra. Insospettiti, gli agenti hanno effettuato un controllo del veicolo in movimento, verificando tramite il terminale di bordo che l’auto risultava gravata da un fermo amministrativo, e quindi non abilitata alla circolazione.

La pattuglia ha intimato al conducente di seguirli presso l’area di servizio Santerno Ovest per procedere con le contestazioni del caso. Giunto sul posto, l’uomo, identificato come un cittadino albanese residente in Alto Adige, ha manifestato un nervosismo e una preoccupazione che non sono sfuggiti agli occhi esperti dei poliziotti. Il suo atteggiamento ha immediatamente fatto scattare il sospetto che potesse nascondere qualcosa di illecito, sia a livello personale che all’interno del veicolo.

Con il supporto di un’altra pattuglia giunta in ausilio, l’uomo è stato scortato presso la caserma della Polizia Stradale di Ravenna. Qui, una meticolosa perquisizione ha portato alla scoperta di un sofisticato sistema di occultamento ricavato all’interno del cruscotto dell’auto. In questo vano segreto, gli agenti hanno rinvenuto ben cinque panetti di cocaina, ciascuno del peso lordo di circa un chilo e cento grammi, per un totale di oltre 5 chilogrammi di sostanza stupefacente. La droga, immediatamente sequestrata, avrebbe potuto fruttare sul mercato illecito una cifra vicina al mezzo milione di euro.

Per l’uomo sono scattate le manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Su disposizione della Procura della Repubblica, è stato successivamente condotto in carcere, mettendo fine al suo viaggio illecito sull’autostrada romagnola. L’operazione della Polizia Stradale di Ravenna evidenzia ancora una volta l’importanza dei controlli su strada non solo per la sicurezza della circolazione, ma anche per il contrasto al traffico di sostanze illecite.