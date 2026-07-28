Ravenna, maxi-operazione antidroga: 13 arresti, sequestrati 78 chili di stupefacenti, coinvolte anche Imola e Cesena

Dalle prime ore di oggi, martedì 28 luglio 2026, la Polizia di Stato di Ravenna è impegnata nell’esecuzione di diverse misure cautelari personali, quale fase finale di una vasta operazione diretta al contrasto della cessione e consumo di sostanza stupefacente. L’attività, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ravenna, è stata condotta dagli investigatori della Squadra Mobile a partire dal marzo 2025, sul traffico di stupefacenti attraverso le piattaforme social, in particolare legate alle applicazioni Instagram, Telegram e Signal. Complessivamente, sono state denunciate a piede libero 20 persone, 13 delle quali arrestate in flagranza durante il corso dell’attività; in tutto, sequestrati circa 72 kg di sostanza stupefacente e 38.000 euro; le cessioni avvenivano sia nel territorio ravennate che in altre province, risultando alcuni degli indagati nella possibilità di garantire l’approvvigionamento di grandi quantità di sostanza stupefacente. Tutti gli indagati hanno una giovanissima età e quasi la totalità di loro non ha precedenti di polizia. Dall’attività sono emersi elementi che permettono di non escludere anche collegamenti con altri stati esteri al fine di reperire ingenti quantità di stupefacenti.

La “Potato Chat”

È stata individuata una pagina dell’applicazione cinese “Potato Chat” denominata “La selezione di Lupin” contenente listino prezzi, foto, video di varie confezioni e tipologie di sostanze stupefacenti con le istruzioni necessarie per contattare il venditore e perfezionare gli acquisti. Individuato il presunto gestore dell’e-commerce, sotto il coordinamento dell’Autorità Giudiziaria, iniziava l’attività di indagine diretta a delineare la filiera criminale. Un primo riscontro veniva conseguito nell’aprile 2025, quando all’esito di una cessione, venivano fermati ed arrestati due giovani incensurati italiani trovati in possesso di 500 grammi tra marijuana e hashish e più di 2000 euro in contanti.. Il successivo luglio 2025, venivano arrestati altri due indagati ritenuti rispettivamente corriere e magazziniere: giovani ravennati incensurati colti in possesso di un ingente quantitativo di stupefacente. Nello specifico, veniva intercettata l’autovettura di uno dei due mentre erano intenti a trasportare della marijuana; la perquisizione veniva estesa anche al “deposito” dove venivano scovati circa 9 kg tra hashish e infiorescenze di marijuana, tutte sigillate in appositi pacchetti sottovuoto, oltre a ciò, venivano rinvenuti due flaconcini di codeina liquida e diverse confezioni di sigarette elettroniche all’aroma di marijuana.

Filiera tra Goro, Livorno e Lugo

Nel corso degli accertamenti successivi venivano poi denunciate altre persone in quanto ritenuti driver o magazzinieri. Le cessioni avvenivano anche in favore di individui non residenti nel ravennate, difatti, nel settembre 2025 si procedeva all’arresto di un cittadino ferrarese, che a seguito di perquisizione avvenuta a Goro, veniva trovato in possesso di 1.500 grammi tra hashish e marijuana. Sempre nel settembre 2025, si è proceduto al sequestro di 5 kg di hashish, suddiviso in 50 panetti da 100 grammi; in tale occasione, successivamente ad una cessione ripresa dalle telecamere installate in forza di decreto emesso dalla Procura della Repubblica di Ravenna, veniva tratto in arresto un giovane foggiano appena rifornitosi e fermato in Forlì da una pattuglia della Polizia Stradale su indicazione dell’Ufficio Investigativo ravennate. Nello stesso mese, venivano effettuati due arresti in prossimità della Stazione Ferroviaria di Livorno: occasione in cui uno dei principali indagati effettuava una consegna a domicilio nella cittadina costiera; costantemente pedinato dagli agenti della Squadra Mobile, di Ravenna si procedeva all’arresto degli acquirenti, da parte di operatori della Squadra Mobile di Livorno. Venivano in tale contesto sequestrati circa 11 kg tra hashish e marijuana. Ulteriore prova della filiera criminale si è avuta a fine ottobre 2025 quando, nel territorio lughese, venivano tratti in arresti un giovane italiano ed un giovane rumeno, incensurati, i quali rispettivamente svolgevano i compiti di magazziniere e driver: a seguito di perquisizione locale venivano sequestrati circa 21 kg complessivi di hashish e marjuana, oltre a 19.000 euro in contanti.

Interventi anche a Imola e Cesena