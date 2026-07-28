Ravenna, maxi-operazione antidroga: 13 arresti, sequestrati 78 chili di stupefacenti, coinvolte anche Imola e Cesena

Dalle prime ore di oggi, martedì 28 luglio 2026, la Polizia di Stato di Ravenna è impegnata nell’esecuzione di diverse misure cautelari personali, quale fase finale di una vasta operazione diretta al contrasto della cessione e consumo di sostanza stupefacente. L’attività, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ravenna, è stata condotta dagli investigatori della Squadra Mobile a partire dal marzo 2025, sul traffico di stupefacenti attraverso le piattaforme social, in particolare legate alle applicazioni Instagram, Telegram e Signal. Complessivamente, sono state denunciate a piede libero 20 persone, 13 delle quali arrestate in flagranza durante il corso dell’attività; in tutto, sequestrati circa 72 kg di sostanza stupefacente e 38.000 euro; le cessioni avvenivano sia nel territorio ravennate che in altre province, risultando alcuni degli indagati nella possibilità di garantire l’approvvigionamento di grandi quantità di sostanza stupefacente. Tutti gli indagati hanno una giovanissima età e quasi la totalità di loro non ha precedenti di polizia. Dall’attività sono emersi elementi che permettono di non escludere anche collegamenti con altri stati esteri al fine di reperire ingenti quantità di stupefacenti.