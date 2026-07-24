Ravenna, maxi-festa per la prof in pensione: si ritrovano 200 alunni

RAVENNA - Oltre duecento persone riunite per dire grazie a un’insegnante che ha lasciato il segno. Nei giorni scorsi all’agriturismo “Mulino 18” di Bizzuno decine di ex alunni della professoressa Silvia Pozzati si sono dati appuntamento per un saluto collettivo, caloroso e carico di emozione, in vista del suo imminente pensionamento.

Una partecipazione ampia e trasversale, capace di raccontare quasi trent’anni di scuola: tra i presenti c’erano studenti di diverse generazioni, da chi l’aveva avuta come docente per un solo anno scolastico, nel 1996/1997, a chi aveva frequentato l’Istituto tecnico commerciale “A. Oriani” di Faenza negli anni precedenti alla sua partenza per una lunga esperienza all’estero, nel 2008. Un percorso professionale che l’ha vista insegnare anche al liceo classico “Dante Alighieri” di Ravenna e al liceo “G. Ricci Curbastro” di Lugo, ultimo istituto prima del congedo.

Tra i volti che hanno affollato la serata anche diversi professionisti affermati del territorio ravennate, un tempo studenti sui banchi della docente. Non sono mancati, inoltre, molti dei ragazzi che la professoressa ha accompagnato nei soggiorni studio in Gran Bretagna e negli Stati Uniti a partire dagli anni Duemila: un’esperienza formativa che ha segnato profondamente intere generazioni e che Pozzati continuerà a coltivare anche dopo la pensione.

La serata è scivolata via tra racconti, abbracci e momenti di commozione, accompagnata dalla musica del dj Vito Morelli e dagli scatti del videomaker Matteo Morotti, che ha immortalato i passaggi più significativi dell’incontro. Un’occasione per ritrovarsi e riannodare i fili del passato, ma soprattutto per rendere omaggio a una docente che, con dedizione e sensibilità, ha accompagnato tanti studenti in una fase decisiva del loro percorso di crescita.