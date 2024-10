Ravenna, Matteo Salvini all’Adria Shipping Summit: “Non voglio per i nostri figli un’Italia un pelino più verde ma abbondantemente più disoccupata” VIDEO

Ha preso il via questa mattina a Ravenna Adria Shipping Summit, event partner dell’Adriatic Sea Forum, che si terrà sempre a Ravenna domani e dopodomani. Adria Shipping Summit rappresenta un momento cruciale di confronto per il settore del trasporto marittimo e la logistica, riunendo operatori e stakeholders per discutere delle sfide e delle opportunità legate ai traffici nel Mediterraneo e nell’Adriatico e passerà il timone domani a Adriatic Sea Forum.

In collegamento video è intervenuto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini: “La tassa imposta dall’Europa rischia di essere disastrosa per il mondo marittimo italiano. Non è con divieti e tasse dall’Europa che si aiuta il movimento marittimo. La tutela dell’ambiente può andare di pari passo con lo sviluppo tecnologico e del lavoro. Non voglio per i nostri figli un’Italia un pelino più verde ma abbondantemente più disoccupata. Conto di essere presto a Ravenna”.