Ravenna, Marinara mette sul mercato 40 appartamenti con posto barca

Terza Iniziative Marinare lancia sul mercato l’esclusiva collezione di appartamenti nel porto turistico Marinara. Lo storico main investor fin dalla genesi di Marinara, annuncia ufficialmente l’apertura delle vendite per la sua collezione di appartamenti situati nel cuore del waterfront di Marina di Ravenna. Si tratta di 40 immobili e 40 posti barca che vanno da un minimo di 40 metri quadri a un massimo di 110.

La società detiene attualmente il 50% dell’intero patrimonio immobiliare abitativo dell’area. «Questo posizionamento - spiegano da Terza Iniziative Marinare - ha consolidato il ruolo dell’azienda come partner di riferimento assoluto per lo sviluppo e la valorizzazione immobiliare di uno dei porti turistici più importanti e attrezzati dell’intero Mare Adriatico.

In qualità di investitore principale fin dalle prime fasi di progettazione e costruzione dell’infrastruttura, Terza Iniziative Marinare ha creduto nella riqualificazione di questo strategico snodo nautico.

«Per far meglio conoscere il porto turistico di Marinara - si legge nella nota della realtà imprenditoriale -, la società T.I.M dal 2014 ha arredato tutti i suoi immobili e li gestisce come case/vacanze rappresentando nella località di Marina di Ravenna la maggior struttura ricettiva e portando sul territorio migliaia di turisti e non solo, essendo gli alloggi disponibili tutto l’anno assolvendo il ruolo di partner di molte imprese italiane e straniere. Questo forte legame storico si traduce oggi in una profonda conoscenza della struttura e in una garanzia di solidità per gli acquirenti, che si interfacciano direttamente con chi ha guidato lo sviluppo del complesso. Gli appartamenti immessi sul mercato si sviluppano su tutta l’area della parte terra del porto e riflettono un concept moderno e suggestivo di ispirazione nordamericana e vengono venduti completamente arredati, oltre che le relative pertinenze e il posto barca».

L’offerta è diversificata e spazia dai monolocali e bilocali ideali per i diportisti fino a soluzioni più ampie con terrazze, perfette sia come case vacanza sia come asset immobiliari ad alta redditività locativa. «Si è giunti, in questo momento storico, alla determinazione di aprire le vendite di una quota cosi significativa di appartamenti a Marinara, nonostante gli ottimi risultati come gestione/case vacanze – commenta il management - persuasi da un clima ambientale non certo favorevole, con particolare riferimento al soggetto che dovrebbe essere più attento, quale la società che detiene la concessione demaniale e non solo. Avendo guidato gli investimenti del waterfront fin dall’inizio, immettiamo comunque sul mercato un patrimonio immobiliare che unisce lo stile di vita nautico all’affidabilità di un asset dal valore d’investimento concreto e duraturo».