Ravenna, Marco Tosi Brandi nuovo delegato Coni

Il presidente del Coni dell’Emilia Romagna Andrea Dondi ha nominato Marco Tosi Brandi nuovo delegato del Coni di Ravenna. Tosi Brandi ha 65 anni, è laureato Isef ed è docente titolare di Scienze Motorie e Sportive all’Itis Baldini di Ravenna. La sua è stata una vita dedicata alla pallamano: dopo aver fondato la squadra di Rimini, ha giocato in serie A e come tecnico ha diretto le squadre giovanili e senior della nazionale, vincendo la Coppa Latina con la nazionale allieve nel ’92 e la medaglia d’oro con la nazionale seniores nell’87 ai Giochi del Mediterraneo in Siria. Organizzatore di decine di eventi a carattere nazionale e internazionale, è tuttora commissario EHF European Handball Federation e della IHF International Handball Federation e ha partecipato in qualità di commissario della federazione internazionale a tre olimpiadi e 24 campionati del mondo. “Da molti anni il Conti ha la fortuna di poter avere tra i propri collaboratori un tecnico e un dirigente di comprovata esperienza come Marco Tosi Brandi – ha detto il presidente del Coni dell’Emilia Romagna Andrea Dondi – Sono certo che con questo ruolo di coordinatore del mondo sportivo, tutta la città di Ravenna potrà continuare a mantenere alta la collaborazione tra istituzioni, società sportive e scuole per una promozione delle attività, delle manifestazioni e della pratica sportiva non solo tra i giovani, ma coinvolgendo tutte le fasce della popolazione”.