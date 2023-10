Ravenna, Marcegaglia: sciopero di 8 ore mercoledì

A seguito delle assemblee sindacali di lunedì 16 ottobre e di martedì 17 ottobre e del sostegno dei lavoratori alla vertenza per il contratto integrativo aziendale di Marcegaglia Ravenna, Usb Lavoro Privato e Fiom-Cgil e i rispettivi delegati hanno proclamato lo stato di agitazione e un pacchetto di 24 ore di sciopero a sostegno della trattativa. La prima giornata di sciopero di otto ore è indetta per domani mercoledì 18 ottobre, nella stessa occasione si terrà un presidio dei lavoratori dalle ore 8 alle ore 11 nel parcheggio dello stabilimento. “I lavoratori tornano a scioperare alla Marcegaglia Ravenna - si legge nella nota - per ottenere significativi miglioramenti a partire dalla richiesta di un riconoscimento salariale adeguato e soddisfacente”.