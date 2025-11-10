Ravenna, “Marc Chagall in mosaico. Dal progetto all’opera”: convenzione con la mostra di Ferrara

Al MAR di Ravenna, dal 18 ottobre al 18 gennaio, è in scena “Marc Chagall in mosaico. Dal progetto all’opera”, una mostra che esplora il legame tra la poetica dell’artista e l’arte musiva, con una selezione di opere, bozzetti e studi che raccontano l’incontro tra colore, materia e spiritualità.

La Fondazione Ferrara Arte e il MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna hanno siglato una convenzione hanno siglato una convenzione per promuovere insieme le mostre che, nell’autunno 2025, celebrano il genio poetico e visionario del maestro russo, tra cui “Chagall, testimone del suo tempo”, ospitata fino all’8 febbraio 2026 al Palazzo dei Diamanti di Ferrara.

Grazie alla convenzione, i visitatori potranno usufruire di agevolazioni reciproche: presentando il biglietto della mostra “Marc Chagall in mosaico. Dal progetto all’opera” alla biglietteria di Palazzo dei Diamanti, si avrà diritto all’ingresso ridotto a 14 euro per la mostra “Chagall, testimone del suo tempo”. Viceversa, chi presenterà il biglietto della mostra ferrarese al MAR potrà accedere alla mostra ravennate con biglietto ridotto speciale a 5 euro (invece di 8).

La collaborazione tra i due istituti museali intende valorizzare le eccellenze culturali del territorio e offrire al pubblico un itinerario artistico unico, che dal cuore del Rinascimento estense conduce alla città del mosaico, nel nome di uno degli artisti più amati del Novecento.

Informazioni:

Palazzo dei Diamanti – Fondazione Ferrara Arte | Corso Ercole I d’Este 21, Ferrara | www.palazzodiamanti.it

MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna | Via di Roma 13, Ravenna | www.mar.ra.it