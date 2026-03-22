Ravenna. Mamma porta il figlio in tribunale: «Troppo grande per stare a casa»

A 31 anni viveva ancora con la madre. Lavorava sì come cameriere, ma non versava un euro per contribuire a bollette e spese varie. E quando ha deciso di licenziarsi pretendendo di farsi mantenere, i rapporti in casa, già compromessi da un atteggiamento ritenuto poco rispettoso, sono giunti a un punto di rottura drastico: carte bollate e una causa civile che ha visto il giudice dare ragione alla donna, condannando il figlio a lasciare l’immobile entro il 30 giugno prossimo, versando a mamma 3.545 euro di spese per il processo.

La sentenza vergata dal giudice Adriana Forastiere è del 14 giugno scorso e giunge al termine di un iter giudiziario intentato dalla donna (difesa dall’avvocato Luca Aldini) nel 2024. La signora chiedeva al tribunale di sollevarla dall’obbligo di mantenimento del figlio e di obbligarlo appunto a lasciare l’abitazione, di sua proprietà. La ragione principale non era solo di carattere economico; la donna lamentava una convivenza divenuta intollerabile poiché il ragazzo a suo dire non rispettava le benché minime regole di convivenza civile. Quanto alla gestione della casa, non contribuiva minimamente, men che meno nel pagamento di bollette, spese condominiali e via dicendo.

Il colmo, il 31enne lo ha raggiunto - agli occhi della madre - quando ha deciso di mollare il lavoro, un contratto a tempo indeterminato da cameriere che gli garantiva uno stipendio fisso mensile di 1.300/1.400 euro. E di cercare un nuovo impiego, manco a pensarci.