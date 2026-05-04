Ravenna, maltrattamenti in famiglia: due arresti

In occasione del ponte del 1° maggio, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Ravenna ha disposto un servizio straordinario di controllo del territorio, con impegnati i militari delle Compagnie di Ravenna, Cervia-Milano Marittima, Lugo e Faenza.

I controlli hanno permesso di identificare circa 750 persone e controllare più 450 veicoli. Dieci le contravvenzioni al Codice della Strada, con il ritiro di una patente per guida in stato di ebbrezza e tre giovani segnalati alla locale alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Durante i controlli i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cervia-Milano Marittima hanno arrestato due persone per reati legati al “Codice Rosso”, una perché colpita da un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Torino per maltrattamenti in famiglia e l’altra per aver violato il provvedimento di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

I Carabinieri della Compagnia di Ravenna, inoltre, hanno denunciato una 22enne per furto aggravato poiché sorpresa a rubare, da un supermercato cittadino, prodotti di cosmesi per un valore di circa 250 euro.