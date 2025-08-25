Ravenna. Maltrattamenti in famiglia, arrestato un 28enne a Mezzano

I Carabinieri di Mezzano hanno arrestato un 28enne straniero con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’intervento è scattato dopo che la compagna dell’uomo, stanca delle continue violenze, si è rivolta ai militari.

La donna ha sporto una denuncia dettagliata all’inizio del 2025. I Carabinieri, dopo aver verificato i fatti, hanno ottenuto un decreto di allontanamento urgente dell’uomo dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento alla vittima.

Tuttavia, a causa della condotta violenta e reiterata del 28enne, i militari hanno richiesto al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ravenna l’aggravamento della misura cautelare. La richiesta è stata accolta, portando all’arresto immediato.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito alla Casa Circondariale di Forlì-Cesena, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.