Ravenna, maltratta la compagna e i poliziotti lo sorprendono mentre la strattona per strada: 32enne in carcere

La Polizia di Ravenna ha arrestato un italiano di 32 anni, responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna venticinquenne.

Nel pomeriggio di martedì 15 scorso, in seguito a una segnalazione pervenuta al 112 della Centrale Operativa, una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura è intervenuta presso un’abitazione del centro. Giunti immediatamente sul posto i poliziotti hanno trovato una donna, visibilmente scossa e in lacrime, la quale stava tentando di sottrarsi all’energica presa di un uomo, successivamente identificato quale suo convivente, che la stava strattonando per strada.

Gli agenti, prontamente liberavano la vittima dall’aggressore; successivamente la donna veniva trasportata presso l’ospedale civile per le cure necessarie. Secondo le dichiarazioni raccolte dai poliziotti questo episodio rappresenterebbe solo l’ultima di una serie di condotte violente e vessatorie subite dalla vittima durante la convivenza. Pertanto, l’uomo è stato arrestato e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria condotto in carcere, in attesa dell’udienza di convalida avvenuta nella giornata di ieri.