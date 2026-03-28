Ravenna, maltempo e alberi caduti: chiusa l’Oasi di Punte Alberete e alcuni percorsi della Pineta San Vitale

A causa del forte vento dei giorni scorsi, che ha provocato la caduta di numerose alberature, l’Oasi di Punte Alberete e alcuni percorsi nella Pineta San Vitale, in particolare il collegamento da via delle Valli alla Cà Vecchia, sono stati temporaneamente chiusi.

Questa mattina sono terminati i sopralluoghi ed è stato verificato che la presenza di numerosi alberi caduti rendono i tracciati non sicuri per i visitatori. Sono in corso gli interventi necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza e sul posto sono presenti cartelli che segnalano il divieto di accesso. La riapertura è prevista entro il prossimo week end di Pasqua.