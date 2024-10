Ravenna, malore nel parcheggio dell’Esp: adolescente soccorso

Attimi di apprensione, nel tardo pomeriggio di ieri in zona ipercoop, in via Bussato, dove si è reso necessario l’intervento dell’ambulanza per soccorrere un ragazzo adolescente privo di sensi. Sul posto anche le pattuglie delle Volanti della Polizia di Stato e i carabinieri, anche alla luce delle segnalazioni che riferivano di numerose persone presenti, tra le quali molti giovani.

Stando a quanto appurato un ragazzo minorenne, sarebbe svenuto mentre si stava allontanando dal parcheggio del centro commerciale. Portato al pronto soccorso a bordo dell’ambulanza, è stato raggiunto dalla madre - contattata dalle forze dell’ordine -. Insieme hanno chiarito quanto accaduto. Il giovane, che pratica attività sportiva a livello agonistico, non sarebbe nuovo a episodi di improvvisi malori. Sarebbe proprio quanto accaduto nel pomeriggio di ieri. Intorno alle 17, si trovava con alcuni coetanei quando è caduto a terra in maniera autonoma, pare, mentre si stava allontanando di corsa dalla zona del parcheggio.

I presenti hanno dato immediatamente l’allarme, attirando anche l’attenzione di altre persone sul posto, radunandosi attorno al ragazzo. Una trentina i giovani che hanno atteso l’arrivo delle forze dell’ordine e del 118.