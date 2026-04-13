Ravenna, malore mentre lavora allo spettacolo teatrale, muore a 41 anni

RAVENNA. Un malore improvviso alla soglia dei 41 anni si è portato via Toni Nisi, tecnico e direttore di produzione nel settore degli eventi, in questi giorni a Ravenna per l’allestimento dello spettacolo “Il piccolo principe” che era stato programmato al teatro Alighieri per sabato e domenica scorsi prima di essere annullato in segno di lutto. Il professionista viveva a Trepuzzi (Lecce) insieme alla moglie sposata da poco più di un anno. Collaborava stabilmente con la cooperativa Coolclub. Sabato mattina il malore durante i lavori di preparazione dello spettacolo basato sul racconto di Antoine de Saint-Exupéry. Nisi è stato portato in ospedale ma non ce l’ha fatta.