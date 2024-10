Ravenna, malore durante la Notte d’oro. Salvato da quattro carabinieri

Salvataggio durante la notte d’oro: in Piazza del Popolo a Ravenna, quasi di fronte all’ingresso della Prefettura, un anziano ultra ottantenne che si trovava in piazza con la figlia per godersi la festa ha accusato un grave malore e si è accasciato a terra. Quattro Carabinieri di Ravenna che erano lì in servizio per garantire l’ordine pubblico durante la serata, sono intervenuti immediatamente prestando le prime cure sanitarie all’uomo e hanno immediatamente chiamato il 118. Lo sforzo dei quattro Carabinieri inoltre è proseguito nel tranquillizzare la figlia dell’uomo, tenere a bada la folla di curiosi e fare spazio all’ambulanza per riuscire a transitare in mezzo alla piazza piena di persone, oltre ovviamente a tenere in vita l’uomo fino all’arrivo dell’ambulanza.