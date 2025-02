Ravenna, lutto in polizia: è scomparso Francesco Vitolo

La polizia piange Francesco Vitolo, morto a 62 anni dopo due anni di malattia. Arruolatosi nel 1983, dopo diversi anni a Modena Vitolo è stato è trasferito nei primi anni 2000 a Ravenna quale Comandante della Polfer ove termina il servizio. «Una vita da Comandante sempre amato, rispettato dai suoi uomini, per la professionalità, l’onestà, l’impegno e una spiccata sensibilità», ricorda l’Asaps. Lo piangono i figli Mario ed Elisa e i tantissimi colleghi che hanno avuto l’onore di conoscerlo e apprezzarlo per le sue qualità professionali ed umane. Anche l’Asaps si associa al dolore per la scomparsa. Il funerale di Francesco Vitolo si terrà domani alle 14.15 nella Chiesa della camera mortuaria di di Ravenna