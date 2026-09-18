Ravenna, lunedì al Campus la presentazione della laurea triennale in Beni culturali

Ravenna
  • 18 settembre 2026
Ravenna, lunedì al Campus la presentazione della laurea triennale in Beni culturali

Il Dipartimento di Beni culturali del Campus di Ravenna dell’Università di Bologna apre le porte ai nuovi studenti. Lunedì prossimo 21 settembre è infatti in programma la Giornata di Benvenuto alle matricole, a Palazzo Corradini dalle 9.30, con la presentazione della laurea triennale in Beni culturali e l’occasione di conoscere da vicino l’organizzazione degli studi e le numerose opportunità messe a disposizione dal Dipartimento e dal Campus. Non solo lezioni, programmi ed esami, anche biblioteca e servizi agli studenti, laboratori e scavi, tirocini, esperienze di studio all’estero ed Erasmus.

Nel pomeriggio, dalle 17, ci si sposta al Cinema Jolly con un cineforum e un aperitivo di benvenuto. L’appuntamento, sottolinea la Fondazione Flaminia, offre anche l’occasione di conoscenza di un percorso formativo articolato e completo nel campo dei beni culturali, che dalla laurea triennale prosegue con un’offerta magistrale fortemente interdisciplinare e internazionale e con il Dottorato di ricerca in Beni culturali e ambientali, percorso di alta formazione e ricerca che affronta lo studio, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale attraverso prospettive interdisciplinari e metodologie innovative. Nell’anno accademico al via ci sono anche due nuove lauree magistrali: quella in Scienze archeologiche e bioarcheologiche in ambiente terrestre e marittimo; e quella in Teorie e tecniche per lo studio delle opere d’arte. Completano l’offerta del Dipartimento il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali, i corsi di laurea magistrale in Scienze del libro e del documento e International cooperation on Human rights and intercultural heritage, delineando “un ventaglio di percorsi che coniuga conoscenza, tutela, ricerca, valorizzazione e dimensione internazionale del patrimonio culturale”.

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