Ravenna, luci di candele accese e una veglia in via Dradi per ricordare la piccola Wendy VIDEO

Una veglia di preghiera per la piccola Wendy è in corso in via Dradi, a poche decine di metri di distanza dal luogo della tragedia di lunedì scorso. Alcuni residenti, tramite whatsapp, si sono dati appuntamenti alle 19.30 di questa sera per ricordare con la preghiera, o con un momento di riflessione, la bambina di soli 6 anni uccisa dalla madre che insieme a lei si è gettata, lunedì scorso, dal nono piano di una delle palazzine della via. Per la piccola non c’è stato purtroppo nulla da fare, mentre la madre si trova ricoverata all’ospedale Bufalini di Cesena.