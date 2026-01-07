Ravenna, lotteria Ior: i biglietti vincenti

Nonostante la neve diffusa su tutto il territorio, nella giornata di martedì 6 gennaio sulle tre province romagnole si è tenuta l’estrazione dei 66 biglietti vincenti della Lotteria IOR dal titolo “A Natale vinci per aiutare”: un grande gioco che supporta la ricerca scientifica, per sostenere il lavoro dei ricercatori dell’IRST di Meldola e portare al più presto le più innovative opportunità di cura al letto del paziente oncologico. Anche quest’anno la causa specifica era l’avanzamento degli studi più promettenti portati avanti presso l’Istituto intitolato alla memoria del prof. Dino Amadori: sperimentazioni in grado di scoprire e creare armi terapeutiche sempre più efficaci e personalizzate, mettendole a disposizione dei medici per offrire nuove prospettive di cura a chi lotta contro un tumore. Per il territorio di Ravenna l’evento si è tenuto al Conad Superstore di Lugo in via Taglioni: a partire dalle ore 11:00 chiunque poteva assistere all’estrazione, resa pubblica per obblighi di trasparenza e per colorare di solidarietà la mattinata dell’Epifania.

Venendo all’estrazione dei premi, tra cui il più prestigioso l’auto Citroen C3 You, messa a disposizione in collaborazione con la Concessionaria F.lli Benelli, di seguito l’elenco dei biglietti vincenti relativi alla Lotteria della provincia di Ravenna, esigibili presso la sede IOR di riferimento entro e non oltre i prossimi 90 giorni. L’elenco è consultabile anche collegandosi al sito ufficiale www.ior-romagna.it.

1. Automobile Citroën C3 You* 75689

2. Ombrellone e 2 lettini per la stagione 2026 a Punta Marina – Bagno Bologna 69594

3. Ombrellone e 2 lettini per la stagione 2026 a Punta Marina – Bagno Bologna 64472

4. Weekend in un capoluogo italiano in hotel 4 stelle per 2 persone, colazione inclusa 78357

5. Stampante Konica Minolta 4000i 69046

6. Bicicletta by DEKA Sport e buono spesa CO.FRA del valore di 300 € 61891

7. Buono spesa da 300 € sul sito di Romagna Computer 79040

8. Buono per una notte presso il Golf Hotel dell’Isola di Albarella per 2 persone 76102

9. Abbonamento 1 lettino al Bagno Bologna + buono beauty relax presso Bologna Benessere (Punta Marina) 62178

10. Buono spesa Forno Argnani e Mosaico “Cavallino Francesco Baracca” del valore di 40 € 67503

11. Buoni spesa CO.FRA del valore di 100 € + 3 ingressi alle Terme di Riolo Terme 75014

12. Televisore Hyundai 32’’ by Lucca Elettrodomestici 77415

13. Buono Total Look presso “Dacci un taglio” 75521

14. Cena per 2 persone presso Locanda di Bagnara 72139

15. Buono taglio e gloss presso “Dacci un taglio” + buoni spesa CO.FRA del valore di 100 € 79284

16. Dieci ingressi Cinedream Faenza + buono Leonardo Dolciumi del valore di 50 € 65820

17. Buono spesa da 100 € presso Laboratorio 81 Ravenna 72277

18. Macchina per il sottovuoto Magnet Fresh Quality by Il Faro Elettrodomestici + cesta prodotti Coldiretti 78395

19. Buono piega e colorazione completa presso “Dacci un taglio” 73122

20. Buono spesa 30 € Garden Bulzaga + 3 ingressi piscina presso Agriturismo La Casa sull’Albero 7810

21. Buono taglio e piega presso “Dacci un taglio” 79851

22. Buono Leonardo Dolciumi del valore di 50 € 75853

Tutti gli altri biglietti non vincenti, come riferito, si trasformeranno in buoni-sconto da 2,50 euro su ogni 20 euro di spesa presso tutti i Conad della Romagna dal 7 gennaio al 23 febbraio