Ravenna, lotta alla mafia: protocollo di intesa tra Prefettura, Procura della Repubblica e Tribunale

Il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Daniele Barberini e la Presidente facente funzioni del Tribunale di Ravenna Maria Pia Parisi hanno sottoscritto un accordo di collaborazione volto a implementare il circuito comunicativo tra i rispettivi Uffici per potenziare l’attività di prevenzione antimafia.

Alla sottoscrizione dell’Accordo in Prefettura, hanno partecipato anche i vertici delle Forze di Polizia e i componenti del Gruppo Interforze Antimafia (G.I.A.) coordinato dal Vice Prefetto Nazzareno De Franco.

“L’Intesa - si legge in una nota - accentua ancora di più la già proficua collaborazione tra Prefettura ed Uffici Giudiziari, al fine di rafforzare ulteriormente lo scambio di informazioni e la cooperazione nel rispetto delle competenze specifiche di ciascuno.

Ferme restando le funzioni di prevenzione amministrativa antimafia svolte dalla Prefettura e quelle investigative proprie della Magistratura ravennate e del segreto d’indagine, con la stipula del Protocollo si punta in particolare a:

- potenziare l’azione istruttoria del Gruppo Interforze Antimafia (G.I.A.), a supporto del Prefetto nelle verifiche svolte per il rilascio dell’informazione antimafia;

- prevenire infiltrazioni criminali negli interventi progettuali finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e dal Piano Nazionale degli Investimenti Complementari;

- condividere con la Magistratura il patrimonio di conoscenze in possesso del Gruppo Interforze Antimafia, utili per l’adozione di provvedimenti interdittivi e per monitorare l’attività nei cantieri attraverso gli accessi ispettivi.

L’Accordo consolida un modello di collaborazione tra Prefettura, Procura e Tribunale di Ravenna, contribuendo ad una maggior tutela dell’economia legale e ad una più efficace azione di contrasto, soprattutto in via preventiva, della criminalità organizzata. L’approccio adottato conferisce ulteriore risalto alla sinergia tra tutte le componenti statali, Prefettura, Autorità Giudiziaria e Forze dell’Ordine che li vede operare insieme su tanti altri fronti di comune interesse come il contrasto alla piaga dei femminicidi e al bullismo”.