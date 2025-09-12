Ravenna. Lo sportello di assistenza per i rimborsi dei danni causati dall’alluvione

Nelle prossime settimane entreranno in funzione gli sportelli di assistenza gestiti dalla struttura commissariale, dedicati a cittadini e imprese che stanno preparando le domande di rimborso per i danni subiti durante le alluvioni del maggio 2023.

A Ravenna, sarà possibile prenotare un appuntamento per martedì 16 settembre, secondo questi orari:

Mattino: dalle 8.30 alle 12.30

Pomeriggio: dalle 14.30 alle 17.30

L’Amministrazione comunale ha predisposto spazi idonei presso il polo uffici di viale Berlinguer 30, garantendo tutto il supporto logistico necessario per il servizio.

Il servizio è rivolto a: cittadini colpiti dall’alluvione, imprese danneggiate dall’evento, i rispettivi tecnici abilitati alla redazione delle perizie asseverate

Tutti gli interessati devono essere accompagnati dai propri tecnici qualificati per la compilazione delle domande da inserire nella piattaforma Sfinge.

Come prenotare l’appuntamento

Sono disponibili due modalità per effettuare la prenotazione:

1. Piattaforma online

Link: https://servizionline.comune.ra.it/web/prenotazioni/benvenuto

Accesso: tramite autenticazione SPID

Disponibile 24 ore su 24

2. Numero telefonico: 0544.485080 dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 12.30

Obiettivo del servizio

Gli sportelli hanno lo scopo di fornire assistenza specializzata nella compilazione delle richieste di rimborso per i danni causati dalle alluvioni di maggio 2023, facilitando l’accesso alla piattaforma Sfinge e garantendo un supporto tecnico qualificato per cittadini e imprese.