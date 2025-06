Ravenna, lo scrittore Matteo Cavezzali a “Vita da Artista” su Raitre per raccontare Giosuè Carducci

Lo scrittore ravennate Matteo Cavezzali sarà protagonista questa sera (giovedì 12 giugno) su Rai3 a “Vita da Artista”, in onda alle 20.15. La trasmissione, condotta da Jacopo Veneziani, sarà ambientata a Casa Carducci, a Bologna. Cavezzali, in dialogo con Veneziani, parlerà della vita e delle opere del poeta Giosué Carducci, dalla drammatica morte del figlio, alla lunga esperienza di docente all’Università di Bologna, dall’adesione ai movimenti patriottici del Risorgimento fino alla vittoria del Premio Nobel per la Letteratura, nel 1906. “Carducci è un autore odiato da molti studenti - spiega Matteo Cavezzali - perchè non ne conoscono la storia e le sfaccettature. è un personaggio complesso e ambiguo, che forse più di molti altri può farci capire qualcosa dell’Italia di ieri, ma soprattutto di quella di oggi”.

Tra gli autori del programma Ilenia Ferrari, Donato Dellavalle, con la regia curata da Alessandro Nidi.