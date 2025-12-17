Ravenna, lo portano in Questura, si arrabbia e rompe la telecamera

Danneggia la telecamera nella camera di sicurezza in Questura e viene arrestato. Nel corso della serata di lunedì 15 dicembre, la Polizia di Ravenna ha tratto in arresto uno straniero, irregolare sul territorio nazionale, per violazione di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che gli imponeva il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi dalla stessa abitualmente frequentati.

L’intervento è scaturito nell’ambito di un ordinario servizio di controllo del territorio, durante il quale il personale della Polizia di Stato ha individuato l’uomo in un’area cittadina posta a distanza inferiore a quella prescritta dal provvedimento a suo carico, nonché nelle immediate vicinanze dell’abitazione della persona tutelata, in palese violazione delle prescrizioni impostegli.

Accertata la situazione, gli agenti hanno proceduto all’arresto, dandone immediata comunicazione al Pubblico Ministero di turno, il quale ha disposto il trattenimento dell’uomo presso le camere di sicurezza della Questura di Ravenna, in attesa del giudizio con rito direttissimo.

Nel corso della permanenza all’interno dei locali di sicurezza, l’uomo ha assunto un comportamento agitato e non collaborativo, arrivando a danneggiare la telecamera di videosorveglianza installata nella camera di sicurezza. Per tale ulteriore condotta, è stato tratto in arresto per il reato di danneggiamento aggravato.