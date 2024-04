Ravenna, lo accoglie in casa come amico. Ma l’ospite gli sottrae un patrimonio

Prigioniero dell’ospite che aveva accolto in casa, di 30 anni più giovane. Quando se n’è reso conto, ha fatto in tempo a denunciare le vessazioni subite, fra violenze fisiche, psicologiche e un incontrollato sperpero dei suoi risparmi, prima di essere giudicato mentalmente fragile al punto da essere affidato a un amministratore di sostegno. Vittima un uomo di 69 anni, che potrà costituirsi oggi parte civile nel processo che vede l’ormai ex convivente 32enne accusato di circonvenzione d’incapace, percosse e minacce aggravate.

