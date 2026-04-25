Ravenna, litorale nord senza acqua: arrivano le autobotti a Marina Romea

I tecnici del pronto intervento di Hera sono impegnati senza sosta dalla serata di ieri per fronteggiare una complessa situazione sulla rete idrica che serve il litorale nord di Ravenna.

Le criticità che interessano Casalborsetti, Marina Romea e Porto Corsini sono riconducibili a un doppio guasto tecnico. “Il primo - sottolinea Hera in una nota - è derivato da un intervento di bonifica programmata della rete che, a causa di una complicanza imprevista, ha generato un problema non inizialmente ipotizzato. A questo si è aggiunto un secondo guasto, verificatosi nel corso della notte sulla medesima condotta adduttrice, che ha ulteriormente aggravato la situazione”.

Per consentire le operazioni di riparazione su entrambi i punti di rottura, è stato necessario inizialmente spegnere gli impianti di pompaggio. Attualmente la situazione è la seguente: l’erogazione dell’acqua è stata riattivata a Porto Corsini, mentre a Marina Romea e Casalborsetti al momento il servizio idrico ha una pressione ridotta (compresa tra 0,5 e 0,7 bar). Ciò potrebbe comportare poca acqua ai piani terra e possibili mancanze d’acqua ai piani superiori degli edifici.

Per limitare i disagi, Hera ha già posizionato e attivato due autobotti dedicate prioritariamente all’alimentazione del campeggio e del maneggio di Marina Romea.

Le squadre tecniche di Hera sono al lavoro senza sosta per ultimare la riparazione della condotta e riportare la pressione di rete ai livelli standard nel minor tempo possibile. Salvo imprevisti tecnici, si prevede che le fasi dell’intervento possano essere completate entro il pomeriggio di oggi.

Hera ricorda che, al momento del completo ripristino della pressione, potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità: si consiglia di far scorrere l’acqua fino alla normale limpidezza.

Per segnalazioni di guasti o emergenze è sempre disponibile h24 il numero gratuito di Pronto Intervento Hera 800.713.900.